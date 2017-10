Zinkgat Brussel heeft zware impact op stiptheidscijfers spoorverkeer MV

16u54

Bron: Belga 0 BELGA September 2017 was een slechte maand voor de stiptheid van de treinen in ons land en dat is in grote mate te wijten aan het zinkgat in Brussel-Schuman waarbij een spoortunnel onder water liep. Dat incident heeft geleid tot alles bij elkaar 14.173 minuten vertraging en het schrappen van 265 treinen in de periode dat het spoorverkeer onderbroken was of moeizaam verliep, van 7 tot 28 september.

Naast dat zinkgat met de eruit voortvloeiende wateroverlast waren er nog enkele belangrijke incidenten die tot vertragingen hebben geleid, met name een daad van vandalisme in Sint-Katharina-Lombeek op 4 september, technische storingen in Lier op 30 september en in Ruisbroek op 4 september, spoorlopende kinderen in Ruisbroek op 27 september en een persoonsaanrijding in Hansbeke op 26 september.

Reden in september 2016 nog 89,9 procent van de treinen stipt (dat wil zeggen met minder dan 6 minuten vertraging), dan was dat vorige maand gezakt naar 87,2 procent. Kijken we naar de 10 belangrijkste stations van ons land, dan blijkt alleen het station van Charleroi-Zuid anderhalf procent aan stiptheid gewonnen te hebben, maar in de negen andere stations zagen reizigers en pendelaars hun trein heel wat minder stipt verschijnen aan het perron, met als uitschieter Leuven, waar de stiptheid zakte van 92,8 procent vorig jaar naar 87,6 procent nu in september. In Wallonië moesten de reizigers in Namen het meest geduld oefenen, want de stiptheid zakte er van 88,5 procent in september vorig jaar naar 81,2 procent in september van dit jaar.



In totaal werden 1.515 treinen afgeschaft, heel wat meer dan de 1.052 in september vorig jaar.