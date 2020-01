Zingende Conner Rousseau belooft "de ommekeer" voor en met sp.a: "Veiligheid is ook een links thema” TT

19 januari 2020

12u26 14 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Heusden-Zolder gepleit voor meer aandacht voor veiligheid. Dat “linkse thema” vormde een van de speerpunten in zijn nieuwjaarstoespraak, naast solidariteit, hogere pensioenen en meer aandacht voor welzijn. Voorts riep hij, net als PS-voorzitter Paul Magnette donderdag, de andere politici op “te stoppen met de spelletjes”.

Meezingend met Wim Soutaers hit ‘Allemaal’ waarin “de ommekeer” bezongen wordt, betrad Rousseau het podium bij de Vlaamse socialisten. “Een ommekeer is echt mogelijk”, beloofde hij de militanten van sp.a meteen.

Rousseau pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak vooral voor meer werkbaar werk en een einde van de 'rat race’. “Voor wie is de winst als het aantal burn-outs blijft stijgen? Voor wie is al die winst als we vandaag in Vlaanderen zien dat er elke dag 28 mensen een einde willen maken aan hun leven? Dan klopt er toch iets niet met ons systeem, met onze economie? En dan is er toch iets serieus mis met onze politiek die daar niets aan kan, of erger nog, wil doen?”

De sp.a-voorzitter verwees daarbij naar de Scandinavische landen, waar de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open Vld zich volgens het regeerakkoord zelf aan wil spiegelen. “In het noorden hebben ze wel begrepen dat je niets hebt aan welvaart zonder welzijn”, aldus Rousseau. “Daar hebben ze een sterke overheid die nieuwe manieren van werk durft aanmoedigen. Daar beseffen ze dat tijd hebben voor de dingen die er echt toe doen in het leven, ook winst is.”

Solidariteit is daarbij het ordewoord, volgens de Vlaamse socialisten. Meteen richtte Rousseau zich ook tot zijn collega-onderhandelaars voor een federale regering. “Er zijn politici die dat niet willen begrijpen. We zitten aan dag 238. Wat denken die politici dan? Dat die burn-outs en lage pensioenen en lonen zichzelf oplossen? Dat bussen en treinen die op tijd rijden, en oplossingen voor de files en het klimaat, wel even kunnen wachten?“

Playmobil

“Ik speelde vroeger al regeringen na met Playmobil”, bekende Rousseau. “Maar ik heb de laatste weken serieuze ogen getrokken. Als kind dacht ik dat zo’n gesprekken van hoog niveau waren. Maar nee: just niks. Het enige wat we horen is dat die niet met die wil en dat die niet meer mee doet als die ook niet mee mag doen. Het kan toch niet anders dat de mensen dat op de duur beu zijn? Ik heb één boodschap voor al wie speelt met de toekomst van ons land: stop met jullie spelletjes, praat met elkaar, zorg voor oplossingen en get shit done.”

Opvallend: behalve klimaat en sociaal beleid, met ook massale investeringen in het openbaar vervoer om een echt alternatief te kunnen bieden voor wie in een lage-emissiezone woont en zijn auto moet verkopen, legde Rousseau ook de nadruk op extra veiligheid. Dat thema wordt genoemd als een van de mogelijke pistes om een compromis met N-VA te kunnen vinden in een eventuele paars-gele regering. “Veiligheid is ook een links thema”, verzekerde Rousseau. “We gaan dat niet meer van ons bord laten eten: gezellige pleinen en veilige wijken, daar gaat sp.a voor zorgen. Kleur, afkomst en religie maken daarbij geen bal uit. Niet links, niet rechts, maar solidair.”

Geen veto

PS-voorzitter Magnette, die ook was uitgenodigd, knikte goedkeurend. Voor de camera’s van de VRT herhaalde de voormalige informateur dat er wat hem betreft geen veto bestaat tegenover N-VA. “Als de N-VA begrijpt dat het beleid van de vorige regering niet goed was, en we een sociale shift moeten doen, met veel meer sociaal beleid en een echte klimaattransitie, dan zijn wij beschikbaar. Maar ik wil dat eerst zien. Het is gemakkelijk te zeggen: ‘Ik maak een opening’, dan ze echt te maken.”