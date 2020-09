Zin in een job bij het leger? Defensie start rekrutering van 2.300 nieuwe militairen ADN

24 september 2020

11u25

Bron: Belga 10 Defensie heeft in 2021 plaats voor 2.300 nieuwe militairen bij de vier verschillende componenten van het leger. Nooit eerder waren dat er zoveel. De komende maanden volgt er een reeks communicatiecampagnes en evenementen (al dan niet virtueel) om de vrije functies onder de aandacht te brengen, meldt Defensie in een persbericht.

Het is al langer bekend dat het Belgische leger nood heeft aan nieuwe rekruten. De komende jaren kampt Defensie immers met een grote personeelsuitstroom, vooral door pensionering.

Zowel mannen als vrouwen

Bij de land-, lucht-, marine- en medische component zijn er volgend jaar 2.300 vacatures: 1.250 soldaten/matrozen, 800 onderofficieren en 250 officieren. Ook worden nog eens 150 burgers en 420 reservisten gerekruteerd. “Alle vacatures staan open voor zowel mannen als voor vrouwen. Net als in 2020, zal gedurende het volledige wervingsjaar 2021 de nadruk gelegd worden op de rekrutering van vrouwen”, zegt Defensie. Momenteel is 9 procent van de functies bij Defensie ingevuld door vrouwen, een cijfer dat omhoog moet.

Technische bagage

Het leger merkt op de komende jaren “heel wat modern en nieuw materieel” te zullen ontvangen, wat op zich “al een aantrekkelijk aanbod voor sollicitanten” is. “Ze krijgen in de toekomst de gelegenheid om te sleutelen aan supermoderne systemen, vliegtuigen, schepen en voertuigen. De digitalisering en permanente modernisering van de wapentechnologie vergt een technische bagage van het personeel.”

De voorbije jaren is gebleken dat de technische vacatures steeds moeilijker in te vullen zijn. “Jongeren zijn te weinig op de hoogte dat Defensie heel wat technische vacatures in de aanbieding heeft”, klinkt het.

Bijscholing

Ook jongeren zonder een technisch diploma die interesse hebben, kunnen solliciteren voor een technische vacature. Defensie zegt voor de bijscholing te zullen zorgen. Volgens het leger zijn er vooral tekorten bij de onderofficieren en bij de marine. Er staan in 2021 zowat 500 technische vacatures open.

Master of bachelor

Vanaf volgend jaar rekruteert het leger ook meer jongeren met een master of bachelor dan voorheen. “Afgestudeerden uit alle richtingen kunnen op basis van hun diploma bij Defensie solliciteren voor een vacature van officier of onderofficier.” Er zijn 85 vacatures voor jongeren met een bachelordiploma en 74 jobs voor houders van een masterdiploma.

Volgend jaar zijn er voor het eerst twee inlijvingsmomenten voorzien voor kaderfuncties, zowel voor officieren als onderofficieren. Die data zijn in maart en augustus/september 2021.

Campagnes

De volgende maanden komt Defensie met campagnes en evenementen om de openstaande functies onder de aandacht te brengen. Er zullen zo campagnes komen voor de rekrutering van technici, piloten, luchtverkeersleiders en personeel van de marine.

Dit jaar telde Defensie 2.035 vacatures, evenveel als in 2019. Hoewel de rekrutering en selectie door de coronapandemie enkele maanden waren stopgezet, solliciteerden 5.713 jongeren bij Defensie. Dat is zowat 5 procent meer dan in 2019. Jobdagen en vooral de pop-upinformatiecentra in de winkelcentra hebben de aandacht getrokken, aldus Defensie. Niet alle vacatures konden echter worden ingevuld. “Er was vooral een tekort aan technici, medische specialisten (dokters en tandartsen), luchtverkeersleiders en personeel voor de marine”, klinkt het.

