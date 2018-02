Zimmertoren in Lier is aan het wegrotten: restauratie dringend nodig Bertje Warson

22 februari 2018

18u02

De Zimmertoren, icoon van de stad en jaarlijks bezocht door duizenden toeristen, moet dringend gerestaureerd worden, zo niet rot de toren weg. Reden is dat het eiken houtwerk rond een twintigtal lood-in- glas-ramen rot is. Verder is ook het smeedwerk aan de Zimmertoren verroest.

De ramen van de dakkapellen van het Zimmerpaviljoen waar het Zimmermuseum zich bevindt is ook rot en er is waterinsijpeling. Alle gebouwen zouden een nieuwe laag verf moeten krijgen, maar vermits er op verschillende plekken het hout is weggerot kan dit niet.

“Het werk van Louis Zimmer zaliger, die in 1930 de Zimmertoren feestelijk inhuldigde, komt nog net niet in het gedrang maar dan moeten de restauraties dringend aanvatten", zegt Jos d’Haens, voorzitter van het Zimmertorencomité. "Ik vraag al 12 jaar aan het stadsbestuur om onderhoudswerken uit te voeren, maar het gebeurt niet. We hebben enkele jaren geleden de wijzerplaten en de Jubelklok laten renoveren buiten aan de Zimmertoren en een nieuw Zimmermuseum geïnstalleerd waar alles draait rond de begrippen ‘Tijd en Ruimte’."

"Het museum werd overigens geopend door Prins Laurent, die meermaals de Zimmertoren bezocht. Lier heeft een uniek gegeven dat veel toeristen aantrekt maar als men niets doet vrees ik het ergste. De kosten voor de renovaties worden geraamd op 1 miljoen euro."