Zijn we nu wél klaar voor een tweede golf? De zeven “bouwwerven” van de GEES gewikt en gewogen

Jonathan Bernaerts

16 juli 2020

19u26

3

“Als er straks een tweede opstoot van corona komt, is ons land daar niet klaar voor.” Het was de belangrijkste conclusie in een advies van de GEES op 3 juni, de dag waarop de Veiligheidsraad een nieuwe fase in de exitstrategie aankondigde. De expertengroep schoof een tabel met zeven werkpunten naar voren, waar volgens hen nauwelijks vordering was gemaakt. Ieder werkpunt werd geëvalueerd en kreeg een kleurcode: drie lichten stonden op rood, vier op oranje en geen enkel op groen. Nu de dagelijkse coronacijfers de kaap van 100 hebben bereikt en we - wellicht - aan de vooravond van een tweede golf staan, houden we de zeven “bouwwerven” opnieuw tegen het licht. Wat is er veranderd? En staan we er ditmaal wél beter voor? Viroloog Marc Van Ranst, lid van de GEES, wikt en weegt.