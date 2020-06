Exclusief voor abonnees

Zijn nieuwe verkiezingen nog afwendbaar? Eerst nog een maand proberen wat al een jaar niet lukt

Open Vld, MR en CD&V blijven broeden op een échte meerderheid tegen 21 juli

Astrid Roelandt

17 juni 2020

19u58

De voorzitters van de drie regeringspartijen trekken het versleten formatielaken terug naar zich toe. Volgens MR-voorzitter Bouchez is een meerderheidsregering tegen 21 juli nog altijd mogelijk. CD&V en Open Vld hopen vooral dat tegen dan duidelijk is of er naar een plan B moet worden gegrepen - al gaf Magnette het antwoord al.