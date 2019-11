Exclusief voor abonnees Zijn lage-emissiezones wel zinvol? Expert schept duidelijkheid Sven Ponsaerts

25 november 2019

19u25 1 Nu ook Gent op 1 januari een lage-emissiezone (LEZ) invoert en Antwerpen de hare verstrengt, mogen weldra bijna 620.000 wagens onze twee grootste Vlaamse steden niet meer in. Maar levert zo’n LEZ werkelijk iets op, behalve een flinke duit aan boetes voor de gemeentekas? Onderzoeker Nils Hooftman (VUB-MOBI) blijft erbij: een LEZ heeft weinig zin als men de ware stikstofuitstoot negeert. “Pas als we alle ‘hoge uitstoters’ óveral bannen, kunnen sprongen worden gemaakt.”

Zijn de Lage-emissiezones dan helemaal onzin?

“Nee, want de luchtkwaliteit blijft ondermaats, en personenwagens hebben daarin een aanzienlijk aandeel”, weet ook Nils Hooftman, senior researcher aan het Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI) van de VUB. Zo is het verkeer in Vlaanderen verantwoordelijk voor 64% van de totale uitstoot van stikstofoxide (NOx), wat voor ademhalingsproblemen kan zorgen. NOx draagt ook bij aan de vorming van ozon en fijn stof. “We moeten dus wel íets doen.”

Wat pleit dan tégen de LEZ?

