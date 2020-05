Exclusief voor abonnees

Zijn kleutertjes volgenden die opnieuw naar school mogen?

Sven Ponsaerts

13 mei 2020

15u10

Zijn de kleutertjes de volgenden die opnieuw naar school mogen? Onze tweeënhalf- tot zesjarigen kunnen in de (nood)opvang alvast weer vrolijk en vrij, en dat met maximaal 20 in een ‘contactbubbel’, door elkaar lopen en spelen, zonder zich iets van de 1,5 meter afstandsregel te moeten aantrekken. Wat houdt hen dan nog tegen opnieuw naar de kleuterklas te gaan? “Hopelijk kunnen we na volgende week meer leerlingen naar de klas roepen. De kleuters staan daarbij alvast vooraan”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).