Zijn de weersvoorspellingen wel zo betrouwbaar? “Als we in België waarschuwen voor onweders is dat terecht” Annick Wellens

07 augustus 2018

11u59 0 Vanavond geldt code geel voor het hele land. Het KMI waarschuwt voor enkele hevige lokale onweders. Al was de laatste onweersvoorspelling slechts enkele druppeltjes regen waard, David Dehenauw, KMI-hoofdvoorspeller, legt uit waarom de adviezen toch beter opgevolgd worden.

“Wanneer we in België en Vlaanderen waarschuwen voor onweders, blijkt dat uit de statistieken meestal terecht te zijn. De waarschuwingen worden dus beter serieus genomen”, aldus David Dehenauw. “Vanavond zal ons land vooral afrekenen met felle rukwinden die veel schade kunnen aanrichten”, vervolgt hij. In de loop van de namiddag zal er meer duidelijkheid volgen over de ernst van de voorspellingen: “De onweders komen vanuit Frankrijk, we bekijken hoe ze zich daar ontwikkelen. Rond drie uur zullen we meer zicht hebben op wat we exact moeten verwachten.” Wanneer de laatste waarnemingen dat vereisen, worden de waarschuwingen aangepast naar code oranje.



Regen en hagel

Felle neerslag, in de vorm van regen en hagelbuien, is al minder waarschijnlijk en zal eerder plaatselijk vallen: “We waarschuwen ook voor hagel, maar de kans is eerder klein dat die zal vallen. Het is erg warm in de atmosfeer wat er vermoedelijk voor zal zorgen dat de hagelbollen verdampen en in de vorm van regen de aarde bereiken.” De neerslag die valt, zorgt wel voor nog stevigere windvlagen. “Een combinatie van neerslag die verdampt en de droogte in de onderste lagen – die vandaag kan oplopen tot 38 graden – is verantwoordelijk voor de felle rukwinden.”

De droogte in de onderste luchtlagen vd atmosfeer zorgt voor meer verdamping van vallende regen, hetgeen de rukwinden doet toenemen op meerdere plaatsen. Maar plaatselijk felle neerslag blijft mogelijk. De weercomputers geven op veel plaatsen eerder veel wind dan extreme neerslag David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Pukkelpopdrama

Hoe dan ook blijven onweersbuien erg onvoorspelbaar, dat illustreert de Pukkelpopramp in 2011 perfect: “Het zware onweer was zeer plaatselijk en van korte duur. In Diepenbeek, een tiental kilometer verderop, staat ook een weerstation. Daar werden tijdens de storm rukwinden van zo'n 85 kilometer per uur gemeten. Op de site van Pukkelpop waren dat er van ruim 120 kilometer per uur." De storm tijdens Pukkelpop was overigens niet de zwaarste waar België recent mee werd geconfronteerd: "Het waren vooral de verkeerde omstandigheden die de storm zo ernstig maakte."