Zijn de uittredingsvergoedingen voor politici terecht? Lezers verwerpen gul systeem massaal Herman De Croo (Open Vld) zal vergoeding niet opnemen Redactie

21 november 2018

19u30 27 Na Jo Vandeurzen en Eric Van Rompuy kondigde al de derde CD&V’er, federaal staatssecretaris Pieter De Crem, vanmorgen aan dat hij na de verkiezingen van volgend jaar zijn uittredingsvergoeding zal opnemen. De Crem heeft recht op 390.000 euro. Een exorbitant bedrag, vindt de grote meerderheid van onze lezers. Al meer dan 125.000 HLN.be-lezers vulden onze poll in. Liefst 77 procent vindt het systeem van de gulle uittredingsvergoedingen onterecht. In Terzake kondigde Vlaams parlementslid Herman De Croo, het langst zittende parlementslid van het land, vanavond aan zijn uittredingsvergoeding niet opnemen als hij stopt met politiek.

Vanmiddag werd De Crem gevolgd door CD&V-parlementslid Sonja Claes, die volgend jaar eveneens stopt. Zij krijgt 180.000 euro bruto. “Ik ga die opnemen. Ik heb geen schroom om dat te zeggen”, aldus Claes. Met Claes staat de teller ondertussen al op vier CD&V’ers, goed voor bijna anderhalf miljoen euro aan vergoedingen.

“Ik ben nooit in de politiek gegaan voor het geld”, rechtvaardigde ook De Crem zich. “Ik ben ambtenaar geweest, en loontrekkende, en ik heb al mijn bijdragen betaald. Ik heb me op alle vlakken volledig ingeschreven in de logica van parlementslid. Ik heb gezien dat er een regeling is, en ik zal daarvan gebruik maken.”



Hetzelfde geluid viel te horen bij Van Rompuy, die volgens Terzake recht heeft op 477.000 euro. “Ik heb in alle mogelijke parlementen gezeten, ben minister geweest en heb me 36 jaar ingezet. Ik hoop dat men bij mijn afscheid dan niet begint over uittredingsvergoedingen”, klonk het.

De Croo neemt vergoeding niet op

In Terzake gaf huidig Vlaams parlementslid en ex-Kamervoorzitter Herman De Croo aan dat hij zijn uittredingsvergoeding niet zal opnemen als hij stopt met politiek. De Croo (81) is al 51 jaar parlementariër en zou als hij volgend jaar stopt 376.000 euro zou krijgen, of vier keer 94.000 euro. “Als ik al zolang zou leven, want die vergoeding wordt maandelijks uitbetaald. Maar ik heb vandaag beslist dat ik dat ga laten staan voor anderen.” Meteen liet De Croo trouwens verstaan dat hij na mei volgend jaar niet meer in het parlement zal zetelen.

Maar kun je het politici verwijten dat ze gebruik maken van het systeem waar ze recht op hebben? Professor Arbeidseconomie Stijn Baert zei in onze krant al dat hij het systeem schandalig vindt, maar dat de kritiek op Vandeurzen misplaatst is omdat hij gewoon neemt waar hij recht op heeft. Baert pleitte er wel voor voor om uittredende politici in plaats van zo’n vergoeding recht te geven op een werkloosheidsuitkering, iets waar ook Groen wel heil in ziet.

Het systeem van de uittredingsvergoedingen werd in 2014 al verstrengd: politici kunnen nu tot maximaal 24 maanden loon opstrijken als ze opstappen. Maar de verworven rechten van voor 2014 blijven wel verworven. Vlaams parlementslid Jan Peumans (N-VA) zegt vandaag het systeem te willen herbekijken. “Maar het is wel geen ‘nine to five’-job”, voegt hij er wel aan toe.