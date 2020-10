Exclusief voor abonnees

Zijn de scholen coronahotspots? “Dat kinderen elkaar niet kunnen aansteken, klopt niet”

Cathy Galle

13 oktober 2020

10u42

Bron: De Morgen

24

Zijn scholen hotspots waar het coronavirus duchtig wordt doorgegeven? Of raken jongeren vooral besmet buiten de scholen? Ook de wetenschap heeft er geen duidelijk antwoord op. “De waarheid is dat we nog heel veel dingen niet weten.”