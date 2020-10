Zijn de coronatestresultaten wel betrouwbaar? En wat betekent dat voor u? Herlees hier ons onderzoek Jeroen Bossaert

08 oktober 2020

14u31 38 Al maanden leven we bij de gratie van coronatesten. Ze vertellen ons wie Covid-19-heeft, wie in quarantaine moet en hoe hoog de curve klimt. Maar zijn die testen altijd betrouwbaar? En als dat niet zo is, wat betekent dat dan voor ons? Wij zochten het uit. De hele onderzoeksreeks kan u hier nog eens doornemen.

Positief testen op corona terwijl u eigenlijk geen actieve corona-infectie heeft en dus niet meer besmettelijk bent? Het kan. En het gebeurt veel vaker dan u denkt. Wij konden testresultaten van een groot labo inkijken en stelden vast dat bijna de helft van hun nieuwe besmettingen deze zomer oude infecties waren. “De kans is groot dat we deze zomer bepaalde maatregelen te snel hebben genomen.”

We weten dus dat niet iedereen die corona heeft even ‘positief’ is. Sommige mensen zijn weinig of niet besmettelijk, anderen lopen met zoveel virus rond dat ze potentiële ‘superverspreiders’ zijn. Het goede nieuws is dat je na een positieve test ook zelf te weten kan komen in welke categorie je wellicht zit.

Wat we in het eerste deel onthuld hebben, weet de overheid eigenlijk al maanden. Eind juni kregen ze voor het eerst advies van 23 wetenschappers: ‘Haal de oude infecties uit de coronacijfers!’ Helaas, drie maanden later stellen we vast dat niemand dat doet. Nochtans zou dat veel onnodige quarantaines en paniek kunnen voorkomen.

Er is ook goed nieuws. Want we zouden op een relatief eenvoudige manier kunnen vermijden dat we oude infecties nog langer opsporen. Er zijn betrouwbare sneltesten op de markt die op 15 minuten tijd vertellen of iemand Covid-19 heeft. Die zijn bovendien minder gevoelig dan de huidige testen, waardoor mensen moet oude infecties niet langer gevonden worden en dus niet in quarantaine hoeven. Ons land is volop aan het bekijken hoe we die sneltesten kunnen inzetten. Het kan een revolutie betekenen voor het crisisbeheer in scholen en woonzorgcentra.

