Ziekteverzuim met een derde gestegen in tien jaar tijd SVM

13 november 2018

14u23

Bron: Belga 0 Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers is in de afgelopen tien jaar met 33 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Attentia. Volgens het hr-bedrijf draagt een gebrek aan beweging bij werknemers voor een groot deel bij aan het probleem. Daarom lanceert Attentia het programma ‘Vital Company’. Bedoeling is om mensen bewuster te maken van het belang van een gezonde levensstijl, zowel op als naast het werk.

Gemiddeld is in België 8 procent van de medewerkers een tijdje afwezig van het werk. "Opvallend is dat het aantal langdurig zieken met meer dan de helft gestegen is ten opzichte van tien jaar geleden", klinkt het. "In elke leeftijdsgroep is de stijging van het absenteïsme zichtbaar."

Uit een bevraging van Attentia bij 6.500 beeldschermwerkers blijkt dat 66 procent het voorbije jaar fysieke klachten had en 74 procent minstens één keer per week visuele klachten had na een werkdag. Die klachten houden 7 procent afwezig op het werk. Daarnaast kampt meer dan de helft van de bevraagden (55 procent) met een verminderd concentratievermogen, terwijl 38 procent last heeft van stress. Bijna een kwart (23 procent) heeft een verhoogd risico op een burn-out.

Persoonlijke anekdote

"Al deze factoren samen verhogen de kans op absenteïsme", zegt Attentia. Daarom lanceert de hr-dienstverlener samen met het bedrijf SportMed ‘Vital Company’. Dat programma moet werknemers aanzetten om onder andere meer te bewegen, de juiste lichaamshouding aan te nemen en het uithoudingsvermogen te verhogen.

‘Vital Company’ werd voorgesteld in aanwezigheid van Pascal Smet (sp.a). De Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zette met een persoonlijke anekdote het belang van een goede gezondheid in de verf. "Ik heb twee jaar geleden een zware longontsteking gehad. Er zijn twee redenen waarom ik hier vandaag nog zit. Eén: ik was op tijd in het ziekenhuis geraakt. En twee: mijn goede algemene conditie. Was ik een normale politicus geweest met een dikke buik die vaak bier drinkt, dan was ik er niet door geraakt.”