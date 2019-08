Ziekteverzuim bij poetshulpen hoger dan ooit kv

24 augustus 2019

06u51

Bron: Belga 4 Het ziekteverzuim van poetshulpen voor een dienstenchequebedrijf blijft jaar na jaar stijgen. Op een gemiddelde werkdag was vorig jaar 13,52 procent van hen afwezig wegens ziekte. Van alle sectoren die het sociaal secretariaat Securex onderzocht, bleken alleen de technici in het vrij onderwijs nog meer afwezig te zijn op het werk (16 procent). Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Specialisten zijn niet ­verrast. Sectoren met korter geschoolde ­arbeiders zijn ­sowieso al gevoeliger voor ­absenteïsme. "Bovendien is de job van poetshulp een ­fysiek veeleisende job", klinkt het bij de federatie van dienstencheque­bedrijven, Federgon. Dat de overgrote meerderheid van de poetshulpen vrouw is, ­verklaart volgens Securex mee het hoge ziekteverzuim. "Door zwangerschappen en de ­menopauze. Vrouwen hebben het thuis ook veelal zwaarder dan mannen: ze staan vaker in voor het huishouden en de kinderen."

Federgon-directeur Paul Verscheuren ziet het als een grote uitdaging voor de sector om de komende jaren de afwezigheidsgraad terug te dringen. Met opleidingen om de poetshulp zo ergonomisch mogelijk te laten werken, met campagnes waarin de klant wordt gevraagd om degelijk materiaal te voorzien en door dienstenchequebedrijven te vragen om hun personeel zo flexibel mogelijk te laten werken.