Ziekteverzuim bij federale ambtenaren gestegen tvc

10 december 2019

12u41

Bron: Belga 4 De federale ambtenaren zijn weer vaker ziek. Vorig jaar werd er van alle werkdagen die gepresteerd hadden moeten worden, 6,58% verzuimd wegens ziekte of ongeval. Dat is een stijging van 0,43 procent in vergelijking met 2017. Dat blijkt vandaag uit de jaarlijkse studie van Medex, dat belast is met de controle op het ziekteverzuim bij federale ambtenaren.

Wel was een derde van de federale ambtenaren geen enkele keer ziek vorig jaar. Het percentage dat zich geen enkele keer afwezig meldde, is gestegen van 32,8 procent in 2017 naar 33,1 procent in 2018.

Werknemers in de privésector zijn - naar gelang de bron - gemiddeld 1,1 keer per jaar (Securex ) of 1,2 keer per jaar (SDWorx ) afwezig. Bij federale ambtenaren is dat 2,1 keer per jaar. Wel zijn diezelfde ambtenaren minder lang afwezig: bij hen duurt een afwezigheid gemiddeld 7,6 dagen, terwijl dat in de privésector 12,6 dagen (SD Worx) is. Volgens het onderzoek van Securex bedraagt het aantal afwezige dagen in de privésector 17,6.

Depressie en burn-out

Psychische aandoeningen waren vorig jaar de belangrijkste oorzaak van het ziekteverzuim in de publieke sector. Depressie en burn-out waren goed voor ruim 34 procent van de ziektedagen. "Om deze reden wil ik burn-out aanpakken als een werkgerelateerde ziekte", reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Fedris, het federale agentschap voor beroepsrisico's, is daarom een project gestart om een begeleidingstraject op maat te bieden aan werknemers met burn-out of een risico op burn-out. We verwachten eind 2021 de resultaten", zegt ze.