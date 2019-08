Ziekenwagen vat vuur in garage spoeddienst UZA kv

24 augustus 2019

06u46

Bron: VRT NWS 44 In het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen heeft vannacht omstreeks 1.30 uur een kleine brand gewoed in de garage van de spoedafdeling. Dat meldt VRT NWS.

Een van de ziekenwagens - de Mobile Intensive Care Unit of MICU - vatte vuur in de garage na terugkeer van een interventie. De MICU is een tot ziekenwagen omgebouwde vrachtwagen die wordt ingezet bij grote incidenten. De wagen is de enige in zijn soort in België en was amper een jaar in gebruik.

Verplegers slaagden erin de brand te blussen vooraleer de brandweer ter plaatse was. De schade aan de spoeddienst is beperkt, maar de MICU is wel buiten gebruik.