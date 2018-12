Ziekenhuizen steeds creatiever met facturen: zelfs voor koelkast moet je nu betalen Philippe Ghysens

05 december 2018

05u00 0 Ziekenhuizen hebben extra inkomsten nodig en de patiënt is het kind van de rekening. Een koelkast of wifi op de kamer? Extra betalen. Een uurtje uitrusten in een zetel? Er komt een kamersupplement bij op de factuur. En voor een ingreep die in het daghospitaal kan, laat men de patiënt toch overnachten - want dat brengt meer op.

Steeds meer zijn ziekenhuizen op zoek naar dat soort "creatieve" manieren om extra inkomsten binnen te halen, zo concludeert de Christelijke Mutualiteit (CM) uit haar jaarlijkse ziekenhuisbarometer.

De favoriete extra bron van inkomsten is het kamersupplement. Dat mag een ziekenhuis naar eigen goeddunken aanrekenen bij een individuele kamer. De prijzen kunnen enorm verschillen. Zo lopen de kamersupplementen voor een bevalling op tot 259 euro per dag. Een cataractoperatie in het daghospitaal? 154 euro extra op de factuur. "Bovendien is in sommige gevallen bij daghospitalisatie bijna geen sprake van een kamer. De patiënt rust gewoon even uit in een zetel", aldus de CM.

Verzekering afschaffen

De prijs van een kamer wordt verder aangedikt met de post "diverse kosten". Het gaat dan om televisie, telefoon, wifi of een koelkast in de kamer. Het merendeel van deze extra kosten wordt gevraagd in een kamer voor twee of meer personen. "Daarmee lijken ziekenhuizen het verbod op kamersupplementen in dat soort kamers te omzeilen", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

En dan wordt de factuur nog gespijsd door de ereloonsupplementen. Voor een klassieke opname in een eenpersoonskamer zijn die vorig jaar opnieuw met 3,5 procent gestegen. Het verschil in kostprijs tussen een eenpersoonskamer en een kamer voor twee of meer personen wordt daardoor steeds groter. Een pacemaker laten plaatsen kost gemiddeld 179 euro in een meerpersoonskamer, tegenover 1.731 euro in een eenpersoonskamer.

Sommige ingrepen, zoals een galblaasverwijdering, worden in de praktijk nog veel te weinig in dagopname uitgevoerd. Nochtans is een galblaasverwijdering volgens experten in de helft van de gevallen perfect mogelijk in het daghospitaal. "Voor sommige ingrepen brengt een opname met overnachting meer geld in het laatje dan een dagopname", zegt Luc Van Gorp. De CM waarschuwt voor een gezondheidszorg met twee snelheden. "Wie zich een dure hospitalisatieverzekering kan veroorloven, krijgt de beste omkadering", zegt Van Gorp. Hij pleit voor een volledig verbod op ereloonsupplementen bij ziekenhuisopnames. "Patiënten betaalden vorig jaar ruim 1,4 miljard euro uit eigen zak. Naar schatting 541 miljoen euro daarvan zijn ereloonsupplementen."

Voor de Christelijke Mutualiteit mag de hospitalisatieverzekering afgeschaft worden. "Alle Belgen samen betalen vandaag ongeveer 1,7 miljard euro aan premies", zegt Luc Van Gorp. "Als de supplementen verdwijnen, zijn hospitalisatieverzekeringen eigenlijk niet meer nodig. Een deel van het geld dat op die manier vrijkomt, kunnen we overhevelen naar de wettelijke ziekteverzekering. Eenpersoonskamers zullen de norm worden zonder dat iemand zich zorgen zal moeten maken over zijn ziekenhuisfactuur."

Systeem is op

"Het huidige systeem is op", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro in een reactie. Veel ziekenhuizen zitten al in de rode cijfers. "Er komen altijd maar kosten bij. Het is niet houdbaar als het financieringssysteem niet aangepast wordt." Over ziekenhuizen die patiënten laten overnachten voor een ingreep die in daghospitaal kan, zegt Cloet: "Dat gebeurt nooit eenzijdig, maar de arts overlegt daarover met de patiënt. Er worden juist meer ingrepen in daghospitaal uitgevoerd en het aantal ligdagen neemt af. En over die extra kosten zoals een televisie: dat gaat de financiering van de ziekenhuizen niet in orde brengen. De patiënt tekent vooraf trouwens papieren met alle mogelijke info over die kosten en de supplementen."