Ziekenhuizen rekenen onterecht te veel aan: "Kijk uw factuur grondig na" Rob Van herck Michael Dilissen

15 april 2018

13u18

Bron: VTM NIEUWS 229 Veel ziekenhuizen laten hun patiënten te veel betalen. Dat blijkt uit cijfers van de Socialistische Mutualiteit, die VTM NIEUWS heeft kunnen inkijken. Dat ziekenfonds heeft vorig jaar 275.000 euro teruggevorderd van ziekenhuizen die dat bedrag te veel hadden aangerekend.

"Weinig mensen durven hun ziekenhuisfactuur in vraag stellen, maar doen dat beter toch." Dat zegt Peter Callewaert, de algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteit. "Wij stellen vast dat het erg belangrijk is dat patiënten hun factuur bekijken, zo hebben we terugbetalingen tot 8.000 euro kunnen genereren voor één geval."

"Creatieve facturatiekosten"

Volgens het ziekenfonds rekenen de ziekenhuizen meer aan omdat de besparingen in de ziekenzorg hen hard treffen, en proberen ze dat te compenseren met "creatieve facturatiekosten". Nog volgens het fonds is het probleem ook uitgebreid naar labo's en dokterspraktijken, en dus moeten alle facturen grondig worden nagekeken.

Reactie De Block

VTM NIEUWS legde het probleem voor aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), maar zij reageert er laconiek op. "Vergissen is menselijk", zegt ze, maar als er meer aan de hand is, zal ze ingrijpen.