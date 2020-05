Ziekenhuizen mogen vanaf 2 juni bezoek toelaten Redactie

21 mei 2020

20u13

Bron: VTM NIEUWS 3 Vanaf 2 juni is bezoek opnieuw mogelijk in de Belgische ziekenhuizen. Dat meldt VTM NIEUWS op basis van een brief die de FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen heeft gestuurd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sinds de lockdown mogen ziekenhuispatiënten geen bezoek meer ontvangen. Maar vanaf 2 juni is bezoek weer mogelijk in de ziekenhuizen, dat staat in een brief van de FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen die VTM NIEUWS kon inkijken.

Let wel: de bezoekregeling mag soepeler, maar dat is geen verplichting. Elk ziekenhuis beslist zelf of een bezoekregeling mogelijk is. Bovendien kunnen er voorwaarden worden gesteld: bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of welke patiënten al dan niet bezoek mogen ontvangen. Het is vooral belangrijk dat het bezoek veilig zou kunnen plaatsvinden.