Ziekenhuispersoneel legt het werk neer in Brugge: "Werkweken van 70 tot 80 uur" (BHT)

13u56

Bron: Eigen berichtgeving, Focus WTV 0 BENNY PROOT Het personeel van het AZ Sint-Jan in Brugge is de werkdruk en de lage personeelsbezetting beu. "Dit is onhoudbaar", klinkt het. Zo'n honderd personeelsleden van het operatiekwartier van het AZ Sint-Jan in Brugge leggen vandaag het werk neer. Ze protesteren tegen de lange werkdagen en de te lage personeelsbezetting. Vijftig geplande operaties zijn uitgesteld. Alleen de dringende zorg en de wachtdienst worden bemand.

De vakorganisaties ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA dienden de stakingsaanzegging in. "Deze beslissing hebben we niet lichtzinnig genomen, maar is een gevolg van aanslepende problemen binnen het operatiekwartier", zegt Ingrid Daveloose van VSOA.

"De werkdruk ligt al maanden bijzonder hoog. Mensen moeten vaak veel langer dan tien uren na elkaar werken en worden thuis opgebeld op een rustdag om toch naar hun werk te komen. Dat is nefast voor de veiligheid van de patiënt en voor de sfeer in het ziekenhuis. We erkennen dat de huidige directie al veel inspanningen heeft gedaan om de problemen - die al jarenlang aanslepen - aan te pakken. Zo is één van de allergrootste problemen in het operatiekwartier de gebrekkige planning: artsen plannen ingrepen met een onrealistische operatietijd in, waardoor de personeelsleden overuren moeten doen. Mensen weten zelden wanneer hun dagtaak gedaan is. De directie heeft een centrale planner aangesteld die verantwoordelijk is voor een correcte planning. We merken nu al dat dit zijn vruchten afwerpt", somt Ingrid Daveloose op.

"Personeel wordt thuis opgebeld op een rustdag om toch naar het werk te komen. Dat is nefast voor de veiligheid van de patiënt en voor de sfeer in het ziekenhuis" Ingrid Daveloose (VSOA)

"Werknemers die van wacht zijn, hebben werkweken van 70 tot 80 uur. Dit is niet leefbaar", zegt Daveloose aan Focus WTV. "Personeelsleden lopen op de toppen van hun tenen."

Meer operatiezalen

Volgens Johan Beernaert van ACV Openbare Diensten zijn er plannen om meer operatiezalen te openen, met dezelfde personeelsbezetting. "Dit zorgt voor onrust en misnoegdheid, die soms nog opgepookt wordt door sommige artsen."

Voorzitter Dirk De fauw (CD&V) erkent de problemen. "We zoeken naar een duurzame oplossing", zegt hij. "Er zijn dokters die nog operaties plannen na acht uur 's avonds, waarop het verplegend personeel geen 'neen' kan zeggen. We dringen nochtans aan om dat te beperken. Er is bijkomend overleg nodig tussen de directies, verplegend personeel en de dokters. Gelukkig is er zeker bereidheid om mee te denken."

We zoeken naar een duurzame oplossing Voorzitter Dirk De fauw (CD&V)