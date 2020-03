Ziekenhuisnoodplan van kracht: wat met je afspraak? En hoe weet je of je ingreep dringend is? Celien Moors

14 maart 2020

15u00 18 Het is alle hens aan dek in de Belgische ziekenhuizen. Om te kunnen anticiperen op een grotere uitbraak van het coronavirus, worden vanaf vandaag alle niet-dringende ingrepen, consultaties en onderzoeken in de ziekenhuizen uitgesteld. Duizenden mensen moeten op de hoogte gebracht worden met informatie over hun ingreep.

Waarom is dit nodig?

Voorlopig beschikken de ziekenhuizen in ons land over voldoende capaciteit om de corona-uitbraak de baas te kunnen. Met de voorzorgsmaatregelen, die tot 3 april gelden voor zowel universitaire als algemene ziekenhuizen, revalidatie- en psychiatrische ziekenhuizen, wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) anticiperen op een toestroom van patiënten en de druk op ziekenhuizen en het personeel verlichten. “De maatregelen zijn nodig zodat we voldoende kunnen besparen op medische capaciteit, verpleegkundigen en artsen”, vertelt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. “We moeten nu focussen op de behandeling van het coronavirus.” Zo kunnen artsen, voor wie consultaties en ingrepen wegvallen, in een volgende fase ingeschakeld worden op diensten waar ze handen tekort hebben. “Werken op een isolatieafdeling is erg arbeidsintensief”, klinkt het bij UZ Gent. “Wanneer het heel druk wordt, hebben we daar meer volk nodig. Zo zouden we anesthesisten kunnen inzetten op intensieve zorgen of een arts inwendige ziekten inschakelen bij de longziekten. Anderen, zoals dermatologen en oftalmologen, zouden dan weer kunnen meehelpen met bijvoorbeeld de triage op spoed. Dat zijn voorlopig losse ideeën en iedereen werkt nog volgens zijn discipline, maar we kunnen snel schakelen indien nodig.”

Een zwangerschapsecho kan je ook bij een gynaecoloog in een privépraktijk laten doen Edgard Eeckman van het UZ Brussel

Ook bezoek wordt geschrapt. Wilde u dit weekend op babybezoek bij een nicht? Dat moet dus wachten tot mama en kind thuis zijn. Margot Cloet: “Zo kan niemand van buiten het ziekenhuis het virus verder verspreiden, ook niet aan de zorgverleners.” Een uitzondering wordt gemaakt voor stagiairs en vrijwilligers, en voor de diensten materniteit, neonatalogie en pediatrie: daar zijn de ouders welkom. Ook op palliatieve zorgen en voor zeer kritieke patiënten kan dichte familie nog steeds op bezoek. In sommige gevallen kan een verpleegkundige uitzonderingen toestaan.

Hoe weet ik of mijn ingreep dringend is?

Een algemene regel opstellen is moeilijk, maar volgens Margot Cloet gaat het om “elke ingreep, consultatie en revalidatie die niet levensnoodzakelijk is en dus ook geen verdere complicaties zou kunnen opleveren.” Daarvoor hanteren veel ziekenhuizen dezelfde grens: kan het 12 weken wachten, wordt de ingreep uitgesteld. Meestal gaat het om operaties of onderzoeken die lang op voorhand werden ingepland, zoals het plaatsen van een knie- of heupprothese en slaaponderzoeken. Renée Willems, woordvoerster van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, geeft nog meer voorbeelden: “Een zesde controle bij de reumatoloog is niet dringend, net zoals een operatie voor een liesbreuk. Het plaatsen van een hartstent of vervanging van een hartklep is dat dan weer wel, net als chemotherapie en nierdialyse.” Wellicht gaan ook geplande zwangerschapsechografieën bij de gynaecoloog niet door. “Omdat je die echo ook bij een gynaecoloog in een privépraktijk kan laten doen", vertelt Edgard Eeckman van het UZ Brussel. “Maar ook hier geldt: is het een hoogrisicozwangerschap, kan de arts oordelen dat het onderzoek wel noodzakelijk is.”

Wat met mijn afspraak?

Volgens Zorgnet-Icuro voorziet elk ziekenhuis de nodige communicatie. Het is er dan ook alle hens aan dek, want zij moeten zo snel mogelijk alle afspraken voor de komende tijd oplijsten en duizenden patiënten contacteren. Voor elke patiënt beslist de behandelende arts of een ingreep of consultatie uitgesteld kan worden.

Verschillende ziekenhuizen benadrukken om niet zelf te bellen. Bij het ZNA - waaronder de ziekenhuizen Stuivenberg, Middelheim en Jan Palfijn in Antwerpen - wordt deze namiddag een callcenter opgezet om patiënten te contacteren of een geplande ingreep doorgaat. In een eerste fase gaat dat om ruim 3.000 contacten. Ook bij het UZ Brussel in Jette stonden er alleen al maandag 3.000 afspraken en ingrepen gepland. Tot begin april gaat dat zelfs om 43.000 afspraken. Ook zij breiden hun telefonische capaciteit uit zodat zoveel mogelijk mensen dit weekend nog opgebeld kunnen worden. Soms volgt info over een ingreep ook per sms.

De ziekenhuizen vragen begrip. Zodra het mogelijk is, zullen ze alle niet-dringende afspraken inhalen. Edgard Eeckman (UZ Brussel): “Gezien de multidisciplinariteit kan het dat patiënten in behandeling zijn bij drie diensten, dan is het niet de bedoeling dat zij drie sms’en krijgen. Dat vraagt tijd en goede coördinatie. Natuurlijk is dit voor niemand leuk. Maar het gaat om de veiligheid van de patiënt en de artsen. We vragen dus wat geduld, en vooral om niet massaal naar het ziekenhuis te bellen. Maar stel dat u morgenavond nog niets hoorde voor een afspraak van maandag, mag u gerust contact opnemen.” In het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis in Aalst wordt dan weer het volgende principe gehanteerd: wie niets hoort, kan ervan uitgaan dat zijn of haar afspraak geannuleerd wordt.

Een aantal belangrijke consultaties, zoals diabetespatiënten en opvolging van wonden, zullen dan weer via teleconsultatie verlopen. “Daarvoor is nu een terugbetaling geregeld”, klinkt het nog bij UZ Brussel.

Ik volg een IVF-traject, kan dat nog?

Ook daar is het aan de behandelende arts om te beslissen of een traject uitgesteld wordt. “Het principe is dat de lopende behandelingen doorgaan, maar dat er geen nieuwe behandelingen worden opgestart”, klinkt het bij het UZ Brussel, gekend om haar fertiliteitsbehandelingen. “Maar ook daarover kan een arts anders beslissen.”