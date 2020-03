Ziekenhuis Oost-Limburg slaat alarm: “Binnen paar dagen ligt intensieve zorgen hier vol” KVDS

31 maart 2020

14u40

Bron: Belga 0 In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk zijn momenteel 36 van de 41 bedden van de dienst intensieve zorgen bezet. Ook in andere Limburgse ziekenhuizen wordt stilaan het kritieke punt bereikt. "We dringen erop aan dat het spreidingsplan goed wordt uitgerold. Als het zo verder gaat, ligt de dienst intensieve zorgen hier binnen een paar dagen vol", zegt ZOL-woordvoerder Jurgen Ritzen.

Het ZOL ontfermt zich op dit ogenblik over 112 coronapatiënten, waarvan 36 op intensieve zorgen. De 41 intensieve bedden in het Genkse ziekenhuis zijn daarmee bijna volledig bezet. "Voor gewone bedden kunnen we nog steeds nieuwe afdelingen openen. De bedden op intensieve zorgen kunnen we nog een beetje opschalen, maar daar zitten we stilaan aan onze limieten", legt Ritzen uit. "Het is tijd om meer duidelijkheid rond het spreidingsplan te krijgen. In de hele provincie is de situatie stilaan nijpend, vrees ik."

Meer personeel nodig

In Limburg worden al patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld uit het zwaar getroffen Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Omdat de druk in de hele provincie toeneemt, worden patiënten al naar Antwerpse ziekenhuizen overgebracht. Er wordt ook gekeken naar het minder getroffen Luik.



Om meer afdelingen te openen, hebben de ziekenhuizen ook meer personeel nodig. "We lanceren een oproep naar mensen die thuiszitten, en die hier met een tijdelijk contract aan de slag willen", zegt Ritzen. "We zoeken extra personeel om onze Covid-afdelingen te bemannen en we voorzien daar extra opleiding voor. Voor de intensieve afdeling moet je wel met beademing overweg kunnen.”

