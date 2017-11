Ziekenhuis, medisch centrum en twee artsen vervolgd voor overlijden 14-jarig meisje EP

17u50

Bron: Belga 1 BELGA Het Brusselse parket wil het universitair ziekenhuis Saint-Luc, een medisch centrum en twee artsen voor de correctionele rechtbank vervolgen voor de dood van een 14-jarig meisje. Volgens het parket zouden de betrokkenen de dood van het meisje veroorzaakt hebben door een gebrek aan voorzorg. Meer concreet zou er een foute diagnose gesteld zijn waardoor het meisje overleed aan een septische schok, veroorzaakt door een buikvliesontsteking. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De feiten dateren van juni 2011. Toen kreeg het 14-jarige meisje 's nachts zulke ernstige buikpijn dat haar huisarts een blindedarmontsteking vermoedde en het kind met haar ouders naar de spoedgevallendienst van het universitair ziekenhuis Saint-Luc stuurde. Daar stelden de artsen een ontsteking van een van de eierstokken vast, waarna het meisje naar huis werd gestuurd. Volgens de ouders meenden de artsen dat het kind vooral schrik had voor haar examens en de pijn voornamelijk een psychologische oorzaak had.

Een tweede huisarts, die het kind de volgende dag onderzocht, stelde ook niets ernstig vast en schreef een ziektebriefje voor drie dagen. Omdat de pijn aanhield, gingen de ouders die avond naar de spoedgevallendienst van een ander ziekenhuis, waar de artsen onmiddellijk besloten te opereren. Die interventie mocht niet meer baten, het meisje overleed aan een septische schok die veroorzaakt was door een buikvliesontsteking.

Na haar overlijden dienden haar ouders klacht in bij het Brusselse gerecht. Na een gerechtelijk onderzoek dat enkele jaren duurde, heeft het parket nu besloten het universitair ziekenhuis Saint-Luc, een medisch centrum en twee artsen te vervolgen. De Brusselse raadkamer moet zich in januari over het dossier buigen.