Ziekenhuis in Mechelen behandelt eerste patiënt met mogelijk Covid-19-medicijn

01 september 2020

11u09

01 september 2020

11u09

Bron: Belga

In het AZ Sint-Maarten in Mechelen is dinsdag de eerste patiënt behandeld in het kader van een klinische studie naar Sarconeos, een mogelijk medicijn voor Covid-19-patiënten die te kampen hebben met ademhalingsproblemen. Dat meldt het Franse biotechbedrijf Biophytis, dat het geneesmiddel ontwikkelt.

Vijf centra in België, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn klaar om testpersonen te rekruteren. AZ Sint-Maarten is de eerste testsite om de doeltreffendheid en de veiligheid van Sarconeos (BIO101) te evalueren.

Biophytis wil het medicijn gebruiken voor de behandeling van respiratoir falen bij Covid-19-patiënten. In de eerste fase zullen in verschillende landen vijftig patiënten het medicijn toegediend krijgen. Later komen daar nog eens 260 patiënten bij.





Pneumologe Muriel Lins, arts in AZ Sint-Maarten, is coördinator van het testprogramma in België. "Covid-19 kan verwoestende effecten hebben op patiënten, in het bijzonder op diegenen die risico lopen om ernstige ademhalingscomplicaties te ontwikkelen. Er is veel behoefte aan meer behandelingsmogelijkheden. We zijn blij dat we de eerste site zijn waar patiënten met BIO101 worden behandeld.”



