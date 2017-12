Ziekenhuis gebruikt Google Glass bij spoedinterventies: de bril die levens kan redden Ziekenhuis in Herstal gebruikt als eerste Google Glass bij spoedinterventies Brecht Herman

Bron: Eigen berichtgeving 4 Sebastien Smets - Photonews Een simulatie met de Google Glass voor ambulanceverpleegkundigen. Een derde van de spoedinterventies in het ziekenhuis van Herstal verloopt een pak vlotter sinds ambulanceverpleegkundigen er een Google Glass dragen. Dankzij de slimme bril kan een dokter vanop afstand meekijken, raad geven, zich beter voorbereiden en dus meer levens redden.

Mails lezen of de weg zoeken op je brilglazen, handenvrij filmen en fotograferen ... De Google Glass zou ons dagelijks leven zoveel mooier maken, werd ons beloofd toen een prototype ervan in 2013 werd gelanceerd. Zo ver kwam het nooit: bij het grote publiek flopte de draagbare computer in brilvorm compleet. De particuliere verkoop ervan werd dan ook stopgezet. Maar in de professionele wereld is de slimme bril allesbehalve dood. Bij Boeing gebruiken ze het om vliegtuigen vlotter ineen te zetten, in het André Renardziekenhuis in Herstal om spoedpatiënten betere eerste zorgen toe te dienen. Het is het eerste ziekenhuis in ons land dat dat doet. Drie jaar geleden was er sprake van in het UZ Antwerpen, maar verder dan een persvoorstelling kwam het project nooit. Het apparaat bleek toen nog te vele beperkingen te hebben.

Sebastien Smets - Photonews Een simulatie met de Google Glass.

Sinds april gaat de hoogtechnologische bril wel mee bij elke rit die de ambulance in Herstal maakt. De verpleegkundige heeft die steeds bij. Wanneer hij ter plaatse contact wil met een dokter op de spoedafdeling, neemt hij niet langer zijn gsm, maar zet hij simpelweg de bril op zijn neus. “Hier op mijn computerscherm krijg ik dan een melding. Eén klik later kijk ik mee door de ogen van de verpleegkundige ter plaatse”, vertelt Benoît Cardos, hoofd van de urgentiedienst, vanuit een centraal bureau op de spoeddienst.

