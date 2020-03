Ziekenfondsen bellen hun meest kwetsbare leden zelf op: “We willen weten wat hun noden zijn” SVM

23 maart 2020

22u58

Bron: Belga 0 De ziekenfondsen in ons land passen hun dienstverlening noodgedwongen aan aan de coronamaatregelen, maar blijven wel beschikbaar voor hun leden. Bij Liberale Mutualiteiten worden alle zeventigplussers opgebeld. Ook Partenamut en Partena Ziekenfonds bellen hun meest kwetsbare leden op en vragen of zij bijkomende hulp nodig hebben.

Door het coronavirus zitten heel wat mensen thuis. Vooral voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het een zware periode. De verschillende ziekenfondsen in ons land houden daarom nauw contact met hun meest kwetsbare leden. Liberale Mutualiteiten (LM) belt vanaf maandag al haar zeventigplussers thuis op. "Onze kantoormedewerkers hebben vaak een zeer nauwe band met onze leden. Ze kennen hun persoonlijk verhaal. Onze kantoren zijn dan wel fysiek gesloten uit veiligheidsoverwegingen, maar we blijven verder werken achter gesloten deuren", aldus directeur Front Office van LM Véronique Neyman.

Partenamut biedt haar leden een gratis telefoongesprek met een psycholoog aan en belt kwetsbare klanten op. "We willen weten wat hun noden zijn, hoe ze dingen ervaren en hoe wij kunnen helpen", zegt Yasmina Dumont van Partenamut. "Daarnaast geven we ook heel wat praktische informatie over huishoudhulpen, algemene info of administratieve ondersteuning. We hadden altijd al veel digitale communicatiemogelijkheden, maar zijn nog aan het bekijken hoe we die op korte termijn kunnen verbeteren. Zo kan je nu tijdelijk je attest voor arbeidsongeschiktheid digitaal doorsturen.”

Omkadering

Bij Partena Ziekenfonds worden alle tachtigplussers opgebeld, zo'n 10.000 leden. Naast een luisterend oor aanbieden wordt vooral gepolst of ze voldoende omkadering hebben. "We checken of de professionele thuiszorg, mantelzorgers en buren voor die omkadering kunnen zorgen en helpen waar we kunnen", zegt Sarah Masschelein van Partena Ziekenfonds.

De meeste vragen die bij ziekenfondsen binnenlopen, gaan over administratie, hospitalisatieverzekeringen, terugbetalingen en uitkeringen. Ook is er een stijgende vraag naar zorgmateriaal omdat mensen na een eventuele opname veel sneller het ziekenhuis moeten verlaten en thuis verder moeten revalideren.

Lees ook: In Spanje stijgt de dodentol sneller dan in Italië: wat is er aan de hand? (+)