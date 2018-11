Zieke Selin (13) krijgt postzak vol kaartjes na verhaal in onze krant Jeffrey Dujardin

07 november 2018

Het verhaal in onze krant van de dertienjarige Selin uit Gent, die al acht jaar vecht tegen een hersentumor, heeft duidelijk veel mensen ontroerd. De jonge meid heeft al een heleboel kaartjes gekregen. De post heeft zelfs een hele postzak moeten voorzien voor haar. Selin is heel de ochtend bezig geweest met het openen van de kaartjes en via deze video wil ze iedereen bedanken die er eentje heeft gestuurd.

Op Facebook schrijft mama Gwen dat het gezin “ontroerd is om te zien hoeveel mensen meeleven met ons”. “De mooie teksten en woorden zijn onbeschrijfelijk en van onschatbare waarde! Dankjewel allemaal.”

Wie Selin wil volgen, kan dat via deze Facebookgroep.

Het verhaal van Selin en haar ouders kan je opnieuw lezen in onze pluszone.