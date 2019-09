Zieke man (63) zwaar mishandeld door schoondochter in Henegouwen: geslagen, buitengesloten onder blakende zon en naar toilet in veld HAA

19 september 2019

08u54

Bron: DH, Sudinfo 3 Een schokkend geval van mishandeling is aan het licht gekomen in de provincie Henegouwen. Julien B. (63) werd door zijn schoondochter (30) en haar broer (23) zwaar verwaarloosd en vernederd in een deelgemeente van Charleroi. Het slachtoffer was door ziekte bij zijn familie ingetrokken om verzorging te krijgen, maar het duo maakte het leven van de oudere man vooral erg zuur.

Het parket van Charleroi heeft gisteren de mishandeling bevestigd aan Waalse media. Het misbruik zou de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden, meldt Sudinfo, maar officieel is dat niet bevestigd. Zeker is wel dat Julien B. bij zijn zoon en schoondochter was ingetrokken om hulp te krijgen na meerdere thromboses. De 63-jarige man is incontinent en woonde samen met de familie, onder wie een aantal kleinkinderen, onder hetzelfde dak in een kleine woning in de Rue du Bougnou, in Dampremy.

Uitwerpselen

Het parket bevestigt dat de hulpbehoevende man werd geslagen door zijn schoondochter en haar broer, en daarbij verwondingen opliep. Het slachtoffer verklaarde zelf ook dat hij klappen kreeg, en bracht nog meer mensonterende verhalen aan het licht. Zo moest hij de afgelopen zomermaanden juli en augustus buiten doorbrengen, in de blakende zon en zonder bescherming. Enkel tussen 22 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends was de man welkom in huis. Zijn behoefte deed hij overdag in een nabijgelegen veld. Het parket sluit niet uit dat de man ook gedwongen werd zijn eigen uitwerpselen op te eten.

Vorige maand - op 22 augustus - kwam er een einde aan het misbruik, nadat een buurvrouw de hulpdiensten had verwittigd. Zij had de zestiger buiten zien staan en de politie gebeld. Toen die ter plaatse kwam, was duidelijk dat de man meteen hulp nodig had. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij op dit ogenblik nog steeds wordt verzorgd.

In de cel

De 30-jarige schoondochter en haar 23-jarige broer werden door de politie opgepakt voor verhoor, en doorverwezen naar de onderzoeksrechter. Die besliste om het duo aan te houden op beschuldiging van het toebrengen van opzettelijke verwondingen en onmenselijke en vernederende behandeling. De schoondochter en haar broer bekennen dat ze de Julien B. geslagen hebben, maar spreken de andere betichtingen tegen.

Het parket is een onderzoek gestart naar de feiten en sluit niet uit dat er nog bijkomende arrestaties zullen volgen in de entourage van het slachtoffer.