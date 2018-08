Zieke kinderen krijgen gratis vertier van Brusselse foorkramers kv

02 augustus 2018

17u56

Bron: Belga 1 Meer dan 150 zieke kinderen hebben vanmiddag de Zuidfoor in Brussel bezocht. Ze mochten gratis op de attracties en kregen ook smoutebollen aangeboden. Elk jaar nodigen de foorkramers verenigingen van zieke kinderen uit.

Eén namiddag zieke kinderen gratis plezier laten beleven op hun attracties is iets wat de foorkramers heel graag doen, zo zegt Patrick De Corte, voorzitter van het foorkramerscomité: "Het is helemaal niet moeilijk om de foorkramers te overtuigen. We doen dit echt met plezier. Als we de glimlach zien op de gezichten van de kinderen die we enkele uren amusement hebben kunnen bezorgen dan is dat een groot genot voor ons, ja zelfs een eer dat we dat kunnen doen."

De uitgenodigde kinderen kregen een T-shirt van de Zuidfoor zodat de foorkramers konden zien wie ze gratis op de attracties konden laten en wie niet.

Dit keer nodigden de foorkramers zeven verenigingen van zieke kinderen uit.

Justine for Kids, de vereniging van gewezen tennis-ster Justine Henin die ondersteuning biedt aan zieke kinderen, is hier al voor het vierde jaar. Joelle Leemans van Justine for Kids: "Het is vakantie, maar deze kinderen kunnen niet op reis wegens hun ziekte of omdat ze de middelen niet hebben. Deze dag is dan ook een droom voor hen."

Titane Ganty, bestuurster van Sauvez mon Enfant, een vereniging die ook veel aandacht heeft voor de omgeving van het zieke kind, ziet dat deze dag niet alleen voor enkele uren afleiding zorgt, maar ook de komende tijd nog effect zal hebben: "We weten dat de kinderen de komende dagen gelukkiger gaan zijn, meer gaan lachen. Ze gaan minder afzien in het ziekenhuis. Psychologisch zijn de batterijen van de kinderen weer opgeladen dankzij dit dagje op de kermis en ik doe een oproep aan andere pretparken die het hart op de juiste plaats hebben, om het voorbeeld van de Brusselse foorkramers te volgen en ook eens zieke kinderen uit te nodigen. Deze kinderen hebben heel weinig de kans om zulke uitstapjes te doen."