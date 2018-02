Zieke grap: kleine Mattéo (7) vastgelijmd op toiletbril in Quick SPS

22 februari 2018

14u18

Bron: Sudinfo 0 Een 7-jarig jongetje uit Pont-de-Loup (Henegouwen) is het slachtoffer geworden van een ziekelijke grap. Volgens de kranten van Sudpresse liep de kleine Mattéo brandwonden op nadat zijn billen vastgelijmd raakten op het toilet in een Quickfiliaal in Châtelineau. Door zich los te wrikken, scheurde een deel van zijn huid af. De wonden zijn nog steeds zichtbaar. Zijn mama wil nu anderen waarschuwen.

De feiten speelden zich af op 17 januari. Terwijl zijn grootmoeder in de rij stond om te bestellen, ging Mattéo even naar het toilet. "Toen hij een tijdje later terugkwam, merkte ze dat hij ongemakkelijk liep", vertelt zijn moeder Alisson. "Hij zei dat hij pijn had aan zijn billen, maar hij was te beschaamd om zijn billen te laten zien. Hij klaagde er verder niet over."

"Pas toen ik hem 's avonds in bad wilde stoppen, zag ik de wonden", gaat Alisson verder. "Ik heb meteen een bevriende ambulancier gebeld die hem onderzocht, en die zei dat hij met iets in contact gekomen moest zijn. Maar wat, dat wist hij niet." Ook de dokter begreep er daags nadien niets van. "Hij schreef antibiotica voor, een behandeling die tien dagen geduurd heeft", aldus de mama van Mattéo. Ondertussen durfde het jongetje niet vertellen wat er exact gebeurd was, uit angst om gestraft te worden.

Na lang aandringen vertelde Mattéo dan toch wat er werkelijk was gebeurd. Na wat opzoekwerk op internet vond Alisson een artikel over een Engels meisje dat hetzelfde had meegemaakt. "Ik ben er dus zeker van dat de lijm opzettelijk op die toiletbril is aangebracht."

Een maand na het incident draagt Mattéo nog steeds de gevolgen. Niet alleen fysiek, maar ook psychologisch. "Hij durft buitenshuis niet meer alleen naar het toilet te gaan, er moet steeds iemand met hem meegaan. Hij is bang dat alles van voor af aan begint."

Bij Quick waren ze niet op de hoogte van het incident. Ze hebben Alisson beloofd de bewakingsbeelden te bekijken in de hoop de daders te kunnen identificeren.