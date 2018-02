Zieke Antwerpse Gerard (73) opgelicht voor 650.000 euro: "Nu sterf ik misschien wel in armoede" Bas Bareman

16 februari 2018

19u54

Bron: AD.nl 0 Nep-voetbalmakelaar Bram S. uit het Zeeuwse Nieuwdorp heeft mogelijk opnieuw meerdere mensen opgelicht. Tegen de Nederlander lopen drie aangiftes bij het parket in Antwerpen. Eén van de slachtoffers zegt voor 650.000 euro te zijn gedupeerd. Hij kampt met een kwaadaardige hersentumor

Bram S. kwam vorig jaar in opspraak toen hij werd ontmaskerd in het tv-programma Undercover in Nederland. De zelfverklaarde spelersmakelaar troggelde eerder al zo'n 45.000 euro af van een man uit het Nederlandse Rilland, die hem betaalde met geld dat hij kreeg als schadevergoeding nadat hij door een ongeluk in een rolstoel was beland. Met dat geld zou Bram S. talentvolle voetballers aankopen die hij met veel winst weer zou doorverkopen. De verhalen bleken gebakken lucht, oordeelde ook de rechtbank.



Nu loopt er opnieuw een onderzoek naar de Nederlander, bevestigt het Antwerpse parket. "Dat onderzoek zit in de eindfase", zegt een woordvoerder. "We gaan nu bepalen wat we gaan doen: vervolgen of niet." Dat besluit laat enkele maanden op zich wachten en is afhankelijk van het aanwezige bewijs. Tot die tijd blijft Bram S. op vrije voeten.

"Het is zo triest"

De 73-jarige Gerard Stroobants uit Antwerpen is één van de drie mensen die aangifte deed tegen de man. Hij zegt voor 650.000 euro te zijn opgelicht. Hij raakte bevriend met Bram S. en betaalde mee bij de 'aankoop' van meerdere (fictieve) spelers. Het begon met kleine sommen geld, maar dat werden volgens hem steeds grotere bedragen, variërend van 25.000 tot 60.000 euro, vertelt hij tegen de PZC.

Stroobants: "Het is ook mijn eigen fout. Ik geloofde hem op zijn woord. Elke keer had hij een ander excuus om niet terug te betalen. Dan zei hij weer dat voetbalclub Mönchengladbach niet kon betalen, omdat de politie daar onderzoek naar hem deed en de rekening had geblokkeerd."



De Antwerpenaar kampt met een kwaadaardige hersentumor en denkt niet heel lang meer te zullen leven. "Voor dat geld heb ik hard gewerkt. Het was bedoeld om mijn laatste jaren goed te leven. Nu sterf ik misschien wel in armoede. Eind van dit jaar is mijn geld op." Zijn advocaat hoopt Bram S. voor enkele jaren achter de tralies te krijgen. "Maar mijn geld krijg ik nooit allemaal terug, het is zo triest."

Meerdere gedupeerden

Bram S. kwam donderdag opnieuw aan bod in het tv-programma Undercover in Nederland. In die uitzending vertelden meer slachtoffers - waaronder Stroobants - dat ze waren opgelicht. Nederlander Jan Sipkema vertelde dat hij Bram S. 25.000 euro had gegeven voor het opkopen van zeecontainers vol waardevolle spullen, maar nooit iets had ontvangen. En telefonisch meldde een Goesenaar dat hij in de jaren tachtig ook al was voorgelogen door Bram om te investeren in het maken van een muziekplaat.

De Nederlandse journalist Alberto Stegeman confronteerde Bram S. in de uitzending met de nieuwe oplichtingspraktijken. Hij weigerde een reactie te geven, behalve dat hij alle gedupeerden niet kent. Hij belde de politie en liep snel naar zijn appartement. Bram S. was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.