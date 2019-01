Zieke Amber (12) geeft geld Driekoningen aan speelkamer ziekenhuis: “Mooi gezongen, nog mooier gebaar” Philippe Ghysens

10 januari 2019

05u00 1 De twaalfjarige Amber haalde 116 euro op met Driekoningen, maar ze steekt de centjes niet in haar spaarpot. Het meisje schenkt het geld aan het ziekenhuis waar ze zelf veel tijd moet doorbrengen. "Ik wilde iets terugdoen."

De 12-jarige Amber Creus uit het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle moet wegens een ziekte veel tijd doorbrengen in een hospitaalbed op de kinderafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. "Op de momenten dat het kon, trok ik dan steeds naar de speelkamer", vertelt Amber. In die speelkamer kunnen de kinderen knutselen en spelletjes spelen. Ze zijn er even weg uit de ziekenhuisomgeving. "Ik wou eens iets terugdoen voor het ziekenhuis. Daarom besloot ik om het geld dat ik met Driekoningen kreeg aan de speelkamer te schenken. Toen ik dat voorstelde aan mijn mama was die meteen akkoord", weet Amber.

Moeder Thuline Deruytter vermoedt dat bij haar dochter het idee is ontsproten na een bezoek aan de Warmste Week. "Amber had toen net een periode in het ziekenhuis verbleven", zegt ze. "Ze sukkelde een tijdje met een infectie aan haar darmen. Vanaf september is ze eigenlijk constant ziek geweest." Daarvoor verbleef het meisje ook al regelmatig in het hospitaal.

Ontbrekende stukjes

"Toen ze vroeg of ze op pad mocht gaan voor de speelkamer, zei ik onmiddellijk ja. Ik vond het een mooi plan." Amber trommelde enkele vriendinnen op en trok samen met ook haar broer Lenn (7) verkleed als koning de straat op. Bij hun thuiskomst bleken ze 116 euro te hebben verzameld, samen met nog een zak snoep. "Ik ben heel trots dat mijn dochter dit heeft gedaan", zegt Thuline. "Het doet mij wel iets."

De afdeling pediatrie van het Ieperse ziekenhuis is gecharmeerd door het mooie gebaar. "Enkele van onze gezelschapsspellen zijn aan vervanging toe omdat ze onderdelen missen", aldus spelbegeleider An Devos. "Amber is hier inderdaad al komen knutselen. Toen ik hoorde wat ze had gedaan, was ik onder de indruk. Zo een jong meisje."

An en haar collega's ruimden onlangs de spelletjeskast op in de speelkamer en merkten dat er wel het een en ander ontbrak of stuk is. "Amber had al eens gezegd dat er nogal wat ouderwetse spelletjes tussen zaten. We gaan sowieso met het geld nieuwe spelletjes aankopen. Een puzzel behoort eveneens tot de mogelijkheden, want onlangs hoorde ik een papa nog zeggen dat er van een bepaald exemplaar twee stukjes te kort waren. Normaal is er wel een budget voorzien voor speelgoed. Maar het is ook niet de bedoeling om voortdurend iets nieuws te kopen. Het geld van de actie van Amber is zeer welkom als extraatje."

Mooi compliment

Frederik Chanterie, algemeen directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis, is onder de indruk. "Het is één van de mooiste complimenten die je kan krijgen. Iemand die zelf het initiatief neemt om het ziekenhuis te steunen. Het is een pluim voor het ziekenhuis, en vooral voor het personeel. Amber geeft hiermee het signaal dat de speelkamer wel heel erg wordt geapprecieerd."