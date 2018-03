Ziek tijdens je vakantie? Binnenkort kan je die verloren dagen recupereren IB

Bron: Belga 0 Wie tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan die vakantiedagen binnenkort recupereren. De Europese regels verplichten ons land de huidige regeling bij te sturen. Nu verliest wie ziek wordt tijdens zijn vakantie die vakantiedagen.

Op vraag van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) werken de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) aan een oplossing. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Door de nieuwe regeling zal wie een ziektebriefje kan voorleggen zijn vakantiedagen op een later moment kunnen opnemen. De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn er nog niet uit wie de rekening moet betalen. De nieuwe regels leiden ertoe dat werknemers iets vaker afwezig zullen zijn.

Uitkering

Normaal moeten bedrijven tijdens de eerste maand ziekte het loon van een werknemer uitbetalen. Maar voor ziekteperiodes in vakanties zouden de werkgeversorganisaties graag hebben dat de overheid een uitkering betaalt. Of dat haalbaar is, wordt momenteel berekend.