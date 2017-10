Ziek? Skype even met de dokter 13u35

Bron: vtmnieuws.be 0

De Orde der Artsen is niet opgezet met Vividoctor, een online dokter. Via dat platform kan je op virtuele consultatie gaan bij een arts. Je wordt dan geholpen via de webcam of de telefoon. Volgens de Orde der Artsen is een juiste diagnose op afstand niet mogelijk. Ook over de wettelijkheid bestaat nog onduidelijkheid.