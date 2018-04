Zie jij welke politicus achter Batmans masker schuilt? TK

15 april 2018

11u33 0 De boog kan niet altijd gespannen staan, en dat geldt ook voor onze politici. Een van hen hees zich gisteren in een Batmankostuum, vermoedelijk voor een verkleedfeestje. Zie jij wie het is?

Niemand minder dan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken kroop gisteren in de huid van de Dark Night. Zijn vrouw verkleedde zich dan weer als Mega Mindy. Mega Toby was een betere keuze geweest, zeg je? Dat zag Francken niet zo zitten. "Mega Toby is een pannenkoek. Batman heeft Mega Mindy geschaakt", schreef hij bij de foto op Facebook. De staatssecretaris voegde er nog met een knipoog aan toe dat hij een beetje bijgetraind had voor de feestgelegenheid.