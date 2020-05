Zeventiger uit Couvin overlijdt nadat hij neergestoken wordt door kleinzoon HR

10 mei 2020

10u49

Bron: Belga 1 Binnenland Een zeventiger is zaterdagnacht overleden in het Naamse stadje Couvin, nadat hij neergestoken werd door zijn kleinzoon. Dat zegt het parket van Namen zondag.

De verdachte, geboren in 2001, is opgepakt. Hij wordt verdacht van doodslag maar was zondagvoormiddag nog niet voor de onderzoeksrechter geleid. “Er waren spanningen tussen de twee”, was het enige dat het parket van Namen verduidelijkte.