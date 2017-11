Zeventiger sinds vrijdag vermist: hij heeft dringend medische hulp nodig AJA

16u06

Bron: Federale Politie 0 Federale politie Een zeventig jaar oude man is sinds vrijdag vermist. Hij verliet de woning van zijn zoon in Waver omdat hij wou gaan wandelen. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Elisé Andriakoto Raveloson is 1m68 lang en mager gebouwd. Hij heeft bruine ogen en draagt een bril. Raveloson heeft wit haar en een getaande huid. De zeventiger is afkomstig uit Madagaskar.

De man verliet de woning van zijn zoon omstreeks 12 uur, gelegen in de avenue du ruisseau de Godre in Waver. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Raveloson een blauwe jeans en donkerblauwe of witte baskets (daar is geen zekerheid over). Hij droeg ook een lange donkergrijze wollen vest van het type 'duffel coat’ met daaronder een zwarte lederen vest.

Raveloson kan heel verward overkomen en heeft dringend medische zorgen nodig. Weet u waar hij zicht momenteel bevindt of heeft u meer informatie? Dan mag u contact opnemen met de speurders via het telefoonnummer 0800 30 300 of via email opsporingen@police.belgium.eu.