Zeventiger randt poetsvrouwen aan en biedt hen 500 euro voor 'extra diensten' Birger Vandael

01 februari 2018

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 75-jarige Italiaan uit Beringen is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel wegens aanranding van de eerbaarheid. De man betastte de intieme delen van twee poetsvrouwen en bood zelfs 500 euro voor “extra diensten”.

De zeventiger sloeg toe op 31 augustus 2017 en 19 oktober 2017 in Beringen. Hij raakte onder meer de borsten en billen van de poetsvrouwen aan, maar vroeg hen ook of ze met zijn geslachtsorgaan wilden spelen. Hij verdedigde zich door te stellen dat de vrouwen een open decolleté droegen en hij hier gemakkelijk in kon kijken.

Het vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn van drie jaar voor de hele hoofdgevangenisstraf. De man wordt ook voor een termijn van vijf jaar ontzet uit de rechten. De burgerlijke belangen worden aangehouden.