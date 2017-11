Zeventiger raakt klem onder graafmachine in Holsbeek SVM

In het Vlaams-Brabantse Holsbeek is een 70-jarige man zwaargewond geraakt bij een ongeval met een graafmachine. De man kwam in zijn eigen tuin klem te zitten en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd met een MUG-team overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13 uur toen de man met de graafmachine aan het werk was in zijn tuin. Om een nog onduidelijke reden kantelde het gevaarte om en kwam de zeventiger klem te zitten met een been. Buren en een arts uit de buurt probeerden hem als eerste te helpen, even later kwamen de brandweer en de hulpdiensten ter plaatse. Uiteindelijk duurde het een 45-tal minuten voor de man bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht kon worden.