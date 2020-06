Zeventiger komt om bij explosie in rusthuis: “Sigaret gerookt in badkamer” HAA

17 juni 2020

11u19

Bron: Belga 0 Henegouwen Een bewoner van het woonzorgcentrum La Peupleraie in Henegouwen is om het leven gekomen bij een explosie en de daaropvolgende brand. Dat meldt de brandweer, die berichtgeving van La Nouvelle Gazette bevestigt. Het medisch interventieplan werd geactiveerd.

De explosie en brand vonden plaats op de eerste verdieping van het gebouw in Gouy-lez-Piéton. Een tiental brandweermannen kwam ter plaatse. “Een bewoner heeft naar alle waarschijnlijkheid met zijn zuurstofgenerator een sigaret gerookt in een badkamer. Er vond een explosie plaats en een zeventiger verloor het leven", zegt Michel Mean, woordvoerder van de brandweer.

Veertien bewoners moesten geëvacueerd worden door de rook die zich verspreidde in de rest van het gebouw. Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij licht bevangen was door de rook. De bewoners konden snel terugkeren naar hun kamer. Vier rusthuisbewoners werden opgevangen in een naburig woonzorgcentrum.



