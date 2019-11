Zeventiger en dochter dood aangetroffen in appartement in Charleroi jv

30 november 2019

13u29

Bron: belga 0 In een appartement in de rue de la Neuville in Charleroi zijn een man van 78 jaar en zijn dochter geboren in 1966 vanochtend dood aangetroffen. De echtgenoot van de vrouw maakte rond 8 uur melding van de ontdekking. Hij werd opgepakt. Dat meldt het parket.



Volgens het parket van Charleroi werd de zeventiger opgehangen aangetroffen, terwijl de dochter de keel was overgesneden. De kleindochter van de man, die op het moment van de feiten aan het slapen was in het appartement, zegt niets te hebben gehoord.

De echtgenoot van de vrouw is opgepakt en wordt later nog verhoord. "Hij zegt dat hij vrijdagavond is uitgegaan en deze ochtend is teruggekeerd", zegt het parket. Er is een onderzoeksrechter aangesteld.