Zeventig transmigranten op de vuist op parking langs E42. Als politie aankomt, vluchten ze de velden in HR

30 mei 2018

08u54

Bron: Belga, L'Avenir 58 Afgelopen nacht zijn rond 2.30 uur zo'n vijftig politieagenten opgetrommeld om de gemoederen te bedaren op een parkeerterrein langs de E42 tussen Namen en Charleroi. Een 70-tal transmigranten ging er met elkaar op de vuist. Toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze de omliggende velden in.

Het waren de mensen van het tankstation die de politie verwittigden na het uitbreken van het gevecht tussen verschillende migranten. Bij de gevechten vielen vijf gewonden, waarvan twee ernstig. Er werden een baseballknuppel, een mes en zelfs een zaag gebruikt. Meer dan vijftig politieagenten van verschillende politiezones kwamen ter plaatse, en de politie zette een helikopter in. Geen enkele politieagent raakte betrokken bij het gevecht, stelt de federale politie. Omstreeks 7 uur werd de operatie beëindigd. Veertien personen zijn opgepakt.

Sinds vanmorgen worden agenten van de federale politie van Namen en de lokale politiezones gemobiliseerd in het gebied. Volgens L'Avenir hebben de transmigranten in de buurt van het parkeerterrein een kamp opgetrokken, waar ze 's nachts samenkomen. Van daaruit trekken ze naar het parkeerterrein langs de E42, waar ze proberen in vrachtwagens te kruipen in de hoop Engeland te bereiken.