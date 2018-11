Zeventien leden van Roemeense inbrekersbende veroordeeld tot in totaal 448 maanden cel: grootste buit bij containerkraak 1,5 miljoen aan sigaretten adv

23 november 2018

10u55

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft zeventien leden van een twintigkoppige Roemeense inbrekersbende schuldig verklaard aan een hele rist diefstallen over het hele land. Ze zijn veroordeeld tot celstraffen voor een totaal van 448 maanden.

Een achttiende beklaagde kreeg een werkstraf van 150 uur met een vervangende celstraf van achttien maanden. Twee Roemenen werden vrijgesproken. Een maand geleden had het parket in totaal 592 maanden cel gevorderd. Eén van de achttien veroordeelden is een vrouw.

De grootste buit maakten ze bij een containerkraak van het Genkse transportbedrijf Essers. Ze konden sigaretten met een waarde tussen anderhalf en twee miljoen euro jatten. De bende sloeg in het najaar van 2017 en begin dit jaar toe. Zo kreeg ICI Paris XL in Tielt-Winge het bezoek van de bende. Daar stalen ze voor ruim 43.000 euro aan parfum. Verder sloegen ze toe in een Lommelse kledingwinkel, in Aalst, Mortsel, Beveren, Saint-Ghislain, Bernissart en werfcontainers in Sint-Stevens-Woluwe en Antwerpen.