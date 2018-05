Zeventien hypermarkten Carrefour dicht door staking ADN

11 mei 2018

09u34

Bron: Belga 0 Zeventien hypermarkten van Carrefour blijven vandaag gesloten door een staking van het personeel. Dat bevestigt de woordvoerder van de supermarktgroep.

De stakingsactie is een gevolg van de herstructurering die begin dit jaar was aangekondigd. Eergisteren waren er ook al spontane stakingen in vijf hypermarkten. "Het grote probleem is dat we van niks weten. Iedereen leeft in onzekerheid", klinkt het bij vakbondsafgevaardigde Tristan Cools bij de Carrefour in Sint-Kruis (Brugge). De winkel blijft vandaag en wellicht ook morgen gesloten.

Later meer.