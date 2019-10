Zevende kandidaat-voorzitter: Christophe Vermeulen (37) wil dat CD&V meer “peper in z'n gat” krijgt Astrid Roelandt & Isolde Van den Eynde

20 oktober 2019

15u19 0 Een zevende kandidaat-voorzitter is opgestaan bij CD&V: Christophe Vermeulen (37) uit Gent. Dat vernam Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door Vermeulen zelf. “Peper in ons gat, dat hebben we nodig.”

Vermeulen is afkomstig uit Veldegem in West-Vlaanderen, maar woont al jaren in Gent. In 2012 volgde hij Pieter Marechal op als interim-voorzitter van Jong CD&V. Vermeulen is advocaat, maar werkte eerder ook als parlementair medewerker Hendrik Bogaert, Inge Vervotte en Europarlementslid Tom Vandenkendelaere.

“De frustratie die leeft bij veel leden wordt niet gecapteerd door de partijtop, en naar mijn aanvoelen ook niet door de kandidaten die zich al hebben aangeboden”, aldus Vermeulen. “De partij zit vast in goede bedoelingen, maar in belegen structuren. Het wordt hoog tijd dat we dat aanpakken. Heel dat links-rechtsverhaal mag op de schop, we zijn centrum, maar dat wil niet zeggen: enerzijds, anderzijds. Dat wil gewoon zeggen dat zoveel mogelijk goed doen voor zoveel mogelijk mensen. Maar de banden met het klassieke middenveld moet doorgesneden worden”, aldus Vermeulen. “Nu bepaalt Beweging.net wie op de lijst staat, en dat is niet meer van deze tijd. Wij zullen altijd met alle organisaties blijven spreken, maar we zijn hun spreekbuis niet. CD&V moet eens leren uitkomen voor haar eigen mening. De partij, de top en de verkozenen, lijken bang van zichzelf en bij elke vraag naar duidelijkheid schieten ze communicatief in een kramp. Peper in ons gat, dat hebben we nodig, zodat de leden weer trots zijn om zich CD&V’er te noemen.”

