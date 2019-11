Zevende jaar ASO als opstap naar universiteit

09 november 2019

Bron: Belga

Leerlingen in het algemeen secundair onderwijs (ASO) kunnen straks een zevende jaar volgen om hun slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten. In de beleidsnota van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) staat dat hij zo'n schakeljaar wil invoeren in overleg met de universiteiten en hogescholen, zo schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.