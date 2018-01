Zeven op de tien Vlamingen zonder advocaat voor politierechter LVA

23 januari 2018

00u32

Bron: Belga 0 Zeven op de tien Vlamingen die moeten verschijnen voor een Vlaamse politierechter, doen geen beroep op een advocaat. Velen weten niet dat aan hun auto-, familiale of brandverzekering vaak ook een rechtsbijstandsverzekering is gekoppeld, waarmee ze een beroep kunnen doen op een advocaat naar keuze, waardoor ze zich heel wat problemen en geld kunnen besparen. Reden genoeg, vindt de Orde van Vlaamse Balies (OVB), om een bewustmakingscampagne te lanceren via sociale media.

De kans dat men ooit in aanraking komt met de rechtbank, is vrij groot. Uit de enquête in opdracht van de OVB blijkt dat maar liefst 22 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen al eens voor een rechter moest verschijnen. 44 pct van wie al eens voor de rechtbank moest verschijnen, heeft toen niet nagekeken of ze over een rechtsbijstandverzekering beschikten.

Met een polis rechtsbijstand kan de burger zich bij een juridische procedure laten bijstaan door een advocaat naar keuze. De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de kosten.

"Een politieke incentive zou Vlamingen over de streep kunnen trekken om zich meer te verzekeren voor juridische risico's", zegt mr. Gracy Saerens, bestuurder van de OVB. "Een advocaat staat de verschillende partijen van bij de start bij wanneer ze in aanraking komen met justitie. Geen overbodige luxe voor velen die niet meteen hun weg vinden door het juridische kluwen."

Eén op de twee Vlamingen denkt dat de rechtsbijstandverzekering zelf de advocaat aanwijst. Negen op de tien Vlamingen zou overwegen de advocaat te nemen die hun verzekeraar voorstelt. De macht van de verzekeraar is dus groot.

Op www.advocaat.be is meer informatie te vinden over het onderwerp "rechtsbijstand".