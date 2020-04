Zeven op de tien ondernemingen kunnen na lockdown minstens helft activiteiten hervatten WDw

24 april 2020

17u09

Bron: Belga 0 Zeven op de tien ondernemingen in België staan klaar om minstens de helft van hun activiteiten herop te starten eens ze daarvoor groen licht krijgen. Dat blijkt uit een nieuwe enquête bij ruim 3.500 ondernemingen en zelfstandigen in opdracht van de Economic Risk Management Group (ERMG).

Er zijn verschillende redenen waarom de honderd procent niet mogelijk is, gaande van een zwakke vraag of onvoldoende bevoorrading van goederen of grondstoffen, tot moeilijkheden om de regels van social distancing toe te passen of onbeschikbare werknemers.

Toch acht een derde van de ondervraagde ondernemingen zich in staat de activiteit op vrijwel hetzelfde niveau als voorheen te hervatten. En vijf procent is zelfs van mening dat ze op het einde van de beperkende maatregelen een hoger activiteitsniveau kunnen hebben dan voor de coronacrisis.

De ERMG publiceert voor de vierde week op rij de resultaten van een enquête uitgevoerd door werkgeversfederaties BECI, NSZ, Unizo, UWE en Voka. Net als de voorbije weken rapporteren de ondernemingen een omzetdaling van ongeveer een derde. Wel is er een stevige verbetering in de handel (van 64 procent minder omzet naar 43 procent), hoogstwaarschijnlijk omdat vanaf 18 april extra winkels de deuren mochten openen, zoals doe-het-zelfzaken.

Faillissement

Ook de perceptie van het risico op een faillissement is vergelijkbaar met die van vorige week. Zeven procent van de bevraagde ondernemingen acht een faillissement waarschijnlijk of heel waarschijnlijk. En 36 procent verwacht de liquiditeitspositie niet meer dan drie maanden te kunnen handhaven zonder bijkomende fondsen.

