Zeven nieuwe doden door coronavirus, 634 mensen in ziekenhuis

19 maart 2020

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 44 Er zijn de afgelopen 24 uur zeven mensen overleden aan het coronavirus in België. Er werden 309 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is voor beide parameters de grootste stijging tot nu toe, heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op zijn dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 634 patiënten in het ziekenhuis, een stijging van 187, ook de grootste tot op vandaag. Op intensieve zorgen liggen 130 personen.

In totaal zijn er nu 1.795 gevallen van het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting omdat sinds een week enkel nog de echt zieke patiënten worden getest. Maar het cijfer en de sterke stijging maken opnieuw wel duidelijk dat de piek in ons land nog niet bereikt is.

Steeds meer mensen komen ook in het ziekenhuis terecht: gisteren werden zo 187 nieuwe patiënten opgenomen, wat het totaal nu op 634 brengt. 130 mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 100 gisteren. 88 mensen worden beademd, een stijging van 22. Wel werden 51 mensen gisteren weer uit het ziekenhuis ontslagen, wat het totaal op 115 brengt sinds 13 maart.



Er vielen gisteren zeven doden door het coronavirus, meldde de FOD Volksgezondheid nog, waardoor het totaal nu op 21 komt te liggen.



In Vlaanderen zijn er 145 nieuwe geregistreerde besmettingen bijgekomen, in Wallonië 95 en in Brussel 48 . Voor 21 gevallen zijn geen locatiegegevens beschikbaar. De grootste besmettingshaarden bevinden zich in Vlaanderen, Brussel en Henegouwen.

De grootste groep van bevestigde besmettingen bevindt zich bij mensen die tussen 40 en 49 jaar oud zijn. Ook in de leeftijdscategorieën 50-59 en 30-39 worden veel besmettingen vastgesteld. In die laatste categorie gaat het vooral om vrouwen, bij de oudere mensen boven de 60 jaar gaat het vaker om mannen.

De meeste dodelijke slachtoffers zijn 80- of 90-plussers.

“Grip nu niet loslaten”

“We hebben dit virus bij het nekvel gegrepen”, aldus Van Gucht. “Het spartelt nog heel hard tegen maar het is belangrijk dat we onze grip niet loslaten. We moeten goed volhouden, dan kunnen we dit controleren.”

Van Gucht had ook nog enkele tips: “We raden aan dat families af en toe buiten komen, zonder contact te nemen met andere mensen. Een wandeling of fietstocht. Maar we raden ten stelligste af om met de familie naar het warenhuis te gaan. De huidige maatregelen gaan nog een tijd van kracht zijn. We mogen de zwakkeren niet vergeten. We raden ook nog steeds af om kleinkinderen bij de grootouders te brengen.”

“Verboden samen te komen met vrienden”

Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, voegde eraan toe: “Buiten komen is goed, maar wel met de mensen die onder hetzelfde dak wonen én in de buurt. Neem alstublieft niet de wagen om naar zee te rijden of naar een natuurpark. Samenscholingen moeten vermeden worden in deze periode. Verder is het verboden om samen te komen met vrienden. Dat wordt gezien als samenscholingen en daar zal op gecontroleerd worden.”

Stevens bevestigde ook dat campings, vakantieparken, b&b’s gesloten zijn. Hotels mogen open blijven, de restaurants die daaraan verbonden zijn, moeten wel sluiten.

“Er is één gouden regel”, aldus nog Stevens, “Als je twijfelt, blijf zoveel mogelijk thuis.”

