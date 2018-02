Zeven mannen opgepakt voor groepsverkrachting in Brussel kv

01 februari 2018

18u28

De lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) heeft zeven mannen opgepakt die in december betrokken zouden geweest zijn bij een groepsverkrachting. Zes van hen zijn onder aanhoudingsbevel geplaatst, de zevende is onder voorwaarden vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket.

De feiten zouden plaatsgevonden hebben in de nacht van 20 op 21 december. Die dag, 21 december, kwam een meisje zich immers bij de politie melden en vertelde dat ze de avond voordien was opgesloten door een groep van mannen die haar vervolgens herhaaldelijk hadden verkracht. Pas 's ochtends had ze naar eigen zeggen kunnen ontsnappen. Volgens het meisje was het ook niet de eerste keer dat de groep mannen zich op een dergelijke manier aan een meisje vergreep.

De politie Brussel Noord opende meteen een onderzoek dat in de nacht van 30 op 31 januari leidde tot 6 huiszoekingen in Sint-Joost-ten-Node en Brussel. Daarbij pakte de politie zeven mannen op, die allen tussen 18 en 23 jaar oud zijn. Zes van hen zijn in verdenking gesteld voor verkrachting in bende, met vrijheidsberoving, en onder aanhoudingsbevel geplaatst. De zevende werd in verdenking gesteld voor schuldig verzuim en vrijgelaten onder voorwaarden.